تعرف على إيرادات فيلم "السيستم" في شباك التذاكر أمس

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت إيرادات فيلم "السيستم" للنجم أحمد الفيشاوي، في شباك التذاكر أمس، السبت، 88 ألفا و575 جنيها، ضمن الأعمال المنافسة في موسم منتصف العام.

قصة فيلم السيستم

الفيلم تدور أحداثه حول شخص لديه فوبيا من الستات الجميلات ويتعرف بالصدفة علي رجل آخر يساعده علي التخلص من هذه الفوبيا.

أبطال فيلم السيستم

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.