تعرف على موعد ومكان عزاء والدة الفنانة سماء إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة سماء إبراهيم عن موعد ومكان استقبالها العزاء في والدتها التي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الأحد الموافق 11 فبراير، وطلبت من متابعيها الدعاء لها.

وكتبت سماء عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "الحمد لله ..العزاء اليوم بإذن الله بعد صلاة المغرب بالقاعة الخارجية بمسجد القائد إبراهيم.. محطة الرمل.. شكر الله سعيكم".

جدير بالذكر أن الفنانة سماء إبراهيم احتفلت مؤخرًا بطرح "رحلة 404" الذي تشارك في بطولته مع النجمة منى زكي، وعدد كبير من الفنانين بينهم: محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، شيرين رضا، وحسن العدل، إخراج هاني خليفة، تأليف محمد رجاء.

كما طُرح لها فيلم "مقسوم" وتتقاسم فيه البطولة مع النجمتين ليلى علوي وشيرين رضا، إخراج كوثر يونس، تأليف هيثم دبور.