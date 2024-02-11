تامر حسني: "رحت أتمرن لقيت الوحوش بياكلوا الحديد لفيت ورجعت تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

مازح الفنان تامر حسني جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تامر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر تامر خلالها بملابس رياضية، وعلق على الصورة قائلا: "الفترة اللي فاتت خدت مني حقيقي شغل جامد في الأغاني وبصراحة كنت تعبان جداً، النهاردة قلت لازم أنزل أتمرن".

وتابع: "رحت الچيم أتمرن لقيت الوحوش بياكلوا الحديد وقفت على الباب ٥ ثواني ولفيت ورجعت تاني، حسيت إني لسة تعبان بس مصلحة طلعت بصورة لطيفة، يومين كدة إن شاء الله وأنزل تاني، نهاركم جميل وكله خير عليكم".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "كلنا محتاجين نرجع للرياضة، سلامتك من أي شر، أحسن حاجة عملتها، تلاقيك أنت اللي كلت الحديد".

من جانب آخر، طرح الفنان تامر حسني أحدث أغانيه هذا العام على طريقة الفيديو كليب بعنوان "موضوع رجوعنا" من ألبوم "هرمون السعادة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

"موضوع رجوعنا" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج تامر حسني، وظهرت معه كموديل بأحداث الكليب الفنانة رانيا منصور لأول مرة.