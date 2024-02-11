رمضان 2024.. "بوستر" غامض لـ"لحظة غضب" وصبا مبارك ممسكة بـ"نشابة خشب""

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة واتش إت watch it عن أول ملصق دعائي لمسلسل "لحظة غضب" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام.

وانفردت بطلة العمل النجمة صبا مبارك بالملصق الدعائي، وظهرت بظهرها ممسكة بأداة طهي "نشابة خشب"، وعلق المسؤول عن الصفحة "مسلسل لحظة غضب من أعمال watch it الأصلية في رمضان حصريًا على WATCH IT ، رمضانك عندنا".

"لحظة غضب" تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، وناردين فرج.

جدير بالذكر أن صبا مبارك تشارك في الموسم السينمائي الحالي بفيلم "أنف وثلاث عيون" مع الفنان ظافر العابدين، كما يُعرض لها مسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي ومحمد علاء وناردين فرج.

اقرأ أيضا

بالفيديو| رمضان 2024.. موقف طريف يجمع خالد النبوي ونجله بكواليس "إمبراطورية ميم"

رمضان 2024.. "المتحدة" تكشف عن "تيزر" مسلسل "مسار إجباري"