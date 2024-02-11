مدحت صالح يهدي جمهور منى الشاذلي نجماً جديداً في عالم الإنشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قدم الفنان مدحت صالح لجمهور الإعلامية منى الشاذلي موهبة جديدة في الإنشاد الديني، وهو المنشد الشاب عبدالرحمن الصعيدي، وجاء ذلك خلال حلقة احتفالية الإسراء والمعراج التي عرضها برنامج "معكم" على قناة ON، احتفالا بهذه المناسبة العظيمة.

وكان من بين ضيوف هذه الحلقة المنشد أحمد العمري وفرقته صوت مصر للإنشاد الديني، وعندما علم الفنان مدحت صالح أن البرنامج يقوم بتصوير الاحتفالية، قرر أن يهدي جمهور البرنامج صوتا جديدا لموهبة شابة، وهو المنشد الشاب عبدالرحمن الصعيدي ابن مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتصادف وجوده بالقاهرة وقت تصوير الحلقة.

كما عرض البرنامج رسالة مصورة للنجم مدحت صالح، كشف خلالها عن إيمانه بموهبة المنشد الشاب، مشيرا إلى أن مصر ولادة وبها مواهب دائما ما تهديها لجميع بلدان الوطن العربي.