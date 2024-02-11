ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل التونسي ظافر العابدين فيلمه المنتظر "أنف وثلاث عيون" في قاعة الكوليزي في العاصمة التونسية تونس، العرض الأول لفيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون" أمام الجمهور، ويعد الفيلم الاقتباس الرابع لرواية أنف وثلاث عيون للأديب المصري إحسان عبد القدوس وإخراج المخرج أمير رمسيس وحوار وائل حمدي، وتشارك فيه الى جانب ظافر العابدين كل من صبا مبارك وسلمى أبو ضيف وآمنة خليل وجهان الشماشرجي ونوا شعيشع في البطولة
وإستعاد الفيلم قصة "الدكتور هاشم" جراح التجميل الشهير الذي تجاوز الأربعين من العمر دون الالتزام في علاقة عاطفية جادة قبل أن يقع في حب فتاة تصغره بـ26 عاما ويدخل في حالة من الحيرة والاضطراب يغوص الفيلم في تفاصيلها النفسية.
ويلعب ظافر العابدين شخصية هاشم، الذي فقد الشعور بالأمان لأسباب نفسية تعود إلى طفولته، وتورط في قصة حب يراها غير عقلانية تضطره لارتياد العيادات النفسية للكشف عن حيرته وفهم أسبابها.
كانت هذه تفاصيل خبر ظافر العابدين يطرح فيلم " أنف وثلاث عيون " وهذه قصته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.