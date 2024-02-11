ظافر العابدين يطرح فيلم " أنف وثلاث عيون " وهذه قصته

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل التونسي ظافر العابدين فيلمه المنتظر "أنف وثلاث عيون" في قاعة الكوليزي في العاصمة التونسية تونس، العرض الأول لفيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون" أمام الجمهور، ويعد الفيلم الاقتباس الرابع لرواية أنف وثلاث عيون للأديب المصري إحسان عبد القدوس وإخراج المخرج أمير رمسيس وحوار وائل حمدي، وتشارك فيه الى جانب ظافر العابدين كل من صبا مبارك وسلمى أبو ضيف وآمنة خليل وجهان الشماشرجي ونوا شعيشع في البطولة

وإستعاد الفيلم قصة "الدكتور هاشم" جراح التجميل الشهير الذي تجاوز الأربعين من العمر دون الالتزام في علاقة عاطفية جادة قبل أن يقع في حب فتاة تصغره بـ26 عاما ويدخل في حالة من الحيرة والاضطراب يغوص الفيلم في تفاصيلها النفسية.



ويلعب ظافر العابدين شخصية هاشم، الذي فقد الشعور بالأمان لأسباب نفسية تعود إلى طفولته، وتورط في قصة حب يراها غير عقلانية تضطره لارتياد العيادات النفسية للكشف عن حيرته وفهم أسبابها.