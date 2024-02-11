شكرا لقرائتكم خبر عن WATCH IT تزيح الستار عن شخصية "جودر" لـ ياسر جلال فى "ألف ليلة وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائى الأول للنجم ياسر جلال من مسلسل "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، حيث تصدر ياسر جلال البوستر وكشف الملصق الدعائى عن شخصية "جودر" إحدى الشخصيات التي يقدمها ياسر في أحداث المسلسل.



ياسر جلال

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيداً لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه، حيث من المقرر عرض المسلسل في 15 حلقة.