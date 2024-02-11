سميرة سعيد تطرح "كان"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المغربية سميرة سعيد أغنية جديدة تحمل عنوان "كان"، وذلك على قناتها الخاصة على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمر مصطفى.
على صعيد آخر كانت قد أطلت سميرة سعيد مؤخرا على الجمهور بصور من المغرب، حيث تستمتع بعطلتها مع عائلتها، وظهرت سميرة سعيد بلوك كاجوال مميز، حيث إرتدت قميصاً واسعاً ملوناً، وسروالاً من الجلد الأسود، ووضعت على رأسها قبعة من القش، وعلقت على هذا المنشور بـ القول: "ما زلت أستمتع بعطلتي في المغرب مع عائلتي و أصدقائي".
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