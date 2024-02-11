مسلسلات رمضان 2024.. كريم فهمي يقابل أكرم حسني في "بابا جه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل بابا جه عن صور جديدة من العمل الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد أيام قليلة.

وظهر في الصور عدد من نجوم العمل والمشاركين كضيوف شرف، وبينهم النجم كريم فهمي، الذي جمعته لقطات ببطل "بابا جه" النجم أكرم حسني.

ويواصل أكرم حسني تصوير مشاهده في مسلسل بابا جه والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، بطولة أكرم حسني، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، نسرين أمين، محمد أوتاكا، الطفلة لافينيا نادر، الطفلة ريم عبدالقادر.

ويشهد السباق الرمضاني منافسة كبيرة بين عدد من المسلسلات التي تتنوع موضوعاتها بين الأكشن والكوميديا والاجتماعي والإثارة والتشويق.