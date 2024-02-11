شكرا لقرائتكم خبر عن ألبرت شفيق وبشير حسن وإبراهيم جاد فى عزاء الراحل عمرو رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة، وبشير حسن رئيس قنوات cbc، وإبراهيم جاد رئيس قناة ON، على تقديم واجب العزاء فى الراحل عمرو رزق، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضية، كما حرص كل من الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي، وسيف الوزيري رئيس شركة بريزنتيشن وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ومحمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد على الحضور.

وتوفى الإعلامي عمرو رزق، صباح يوم، الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم فى شارع صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.

وكانت قد نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت FM بخالص الأسى وفاة عمرو محمد عبدالحميد رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، ورئيس قناة أون سابقًا والذي قدم الكثير في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.