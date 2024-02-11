على الحجار يحيي حفل مشروع 100 سنة غنا في الأوبرا .. الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم الكبير علي الحجار حفلاً غنائيًا ضمن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير يوم الأربعاء المقبل، ويقدم من خلاله أغانى من الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وأكد مؤخرًا النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو سيكون ضيف شرف الحفل، مضيفًا: "أنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانه كبيرة وصديقي من فترة طويلة، كما يشمل الحفل أيضا عددًا من نجوم الأوبرا منهم احمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال والفنان ميدو عادل وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".

ووجه النجم علي الحجار الشكر للدكتور خالد داغر خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن مشروع 100 سنة غنا قائلا:" الحمد لله المشروع بداية لعدة حفلات نبدأها بالحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهي إعادة تراث الموسيقى ومعرفة الجيل الجديد بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر.وأشكر أيضا الدكتور خالد داغر على وجوده في المؤتمر رغم تعرضه لحادث مؤخرا".

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال الحجار إنه يوجه شكره للدكتورة نفين الكيلانى والدكتور خالد داغر لمساندتهما ودعمهم لمشروع "100 سنة غنا".

وكشف الحجار عن أنه حتى الآن لديه تصور عن أربع حفلات فى إطار مشروع الحفل الأول، المقرر له يوم عيد الحب 14 فبراير، وسيكون من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.