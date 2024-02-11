نجمة عربية تكشف عن معاناتها مع مرض السكر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي إيلاف الزهراني مقطع فيديو ظهرت فيه حزينة بسبب معاناتها مع مرض السكر، وذلك على حسابها الخاص.

وقالت إيلاف: "لما أشوف وضعي كذا أقول حسبي الله على اللي كان السبب، أنا ما كنت أعرف لا سكر ولا غيره"

وتابعت معلقة: "هذا لما تعلوا سقف توقعاتكم بالناس، بالنهاية يصير وضعك كذا لما تعرف الحقيقة والواقع".

وفي مقطع آخر قالت إيلاف الزهراني: "جيبوا لي هدية غالية عشان أصير بخير".

وقد تلقّت إيلاف الكثير من التعليقات من قبل المتابعين.

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