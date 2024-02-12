شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يخوض رحلة مليئة بالمغامرات في ملحمة "الحشاشين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر ويترقب جموع المشاهدين في الوطن العربي كله مسلسل "الحشاشين" أضخم إنتاج مصري عربي، ويخوض النجم كريم عبد العزيز من خلال شخصية "حسن الصباح" رحلة مليئة بالمغامرات في عمل سيكون ملحميا تاريخيا.

كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس ذلك الشاب الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

تاريخيا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال أن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.

قبل عرض المسلسل يترقب الجميع مشاهدة نجمهم المحبوب كريم عبد العزيز في شخصية صعبة ومركبة ، تنقلت ما بين عدة أماكن ومدن، كما رحل بحرًا إلى مصر ومكث فيها 3 سنوات.

وكانت قد طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على صفحتها صورة بوستر النجم كريم عبد العزيز في مسلسل "الحشاشين" ومن المقرر طرحه خلال موسم رمضان المقبل ويحمل عددًا من المفاجآت، كما طرحت عددًا من صور المسلسل على خاصية ستورى.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف