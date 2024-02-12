بيار داغر يشارك في بطولة مسلسل تاريخي سعودي ضخم

ميرنا وليد - بيروت - في متابعة لأحدث أعمال الممثل اللبناني بيار داغر فهو يستعد ليشارك في بطولة مسلسل "غالية"، وهو مسلسل سعودي تاريخي ضخم، من إخراج محمد العنيزي ويضم العمل مجموعة من نجوم الوطن العربي، وسيتم تصوير المسلسل في المملكة العربية السعودية.
وكان الممثل بيار داغر قد أطل في العديد من الأعمال بينها : البواسل، العوسج، جنكيز خان، البحث عن صلاح الدين، فارس بني مروان، خيبر، خاتون، الإمام، 2020، عصر الجنون، بارانويا، وأعمال أخرى مدبلجة بينها فنجان الدم ورايات الحق، كما شارك في مسرحيات بينها "تشي جيفارا".
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