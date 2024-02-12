جميلة عوض في لقطات من كواليس " لانش بوكس "

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي العديد من اللقطات للممثلة جميلة عوض من كواليس مسلسلها الجديد "لانش بوكس".

مسلسل "لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأميركي "Good Girls"، وتدور أحداثه في قالب اجتماعي كوميدي تشويقي، حول شقيقتين وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنّن بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجآت السيئة تتوالى.

"لانش بوكس" من بطولة عدد من الممثلين، من بينهم غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي وهشام إسماعيل.

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