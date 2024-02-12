بطريقة رومانسية.. إيميه صياح تحتفل بمرور 17 عاما من الحب

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة اللبنانية إيميه صياح وزوجها فريد نجار بمرور 17 عاماً على نشور علاقة حب بينهما.

وشاركت إيميه متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة من الصور الرومانسية التي تجمعها بزوجها.

وأرفقت إيميه الصور بتعليق أعربت فيه عن حبها العميق له، وأشارت إلى أن تحية ورسالة حب غيرت مجرى حياتهما 17 عاماً، وأوصلتهما إلى ما هما عليه الآن.

كما تمنت إيميه في تعليقها الاحتفال بهذا اليوم بشكل دائم، ولفتت إلى أن الصورة الرابعة تم التقاطها بداية علاقتهما منذ 17 عاماً.

وبدوره أعرب فريد نجار، زوج إيميه صياح عن حبه العميق لزوجته، التي وصفها "بالمجنونة" لكونها تنتمي لبرج الثور.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، وأعربوا عن إعجابهم بالعلاقة التي تجمع الثنائي، كما تمنوا لهما دوام السعادة والفرح في حياتهما.

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