ميرنا وليد - بيروت - فجع الفنان اللبناني ربيع بارود بوفاة والده جوزيف سجيع ابي بارود.

وأعلن ربيع بارود وفاة والده عبر حسابه الرسمي، ونشر صورة للراحل وأرفقها بتعليق نعى فيه والده الراحل بكلمات مؤثرة.

وكتب ربيع بارود في تعليقه: "ما في كلام بعبّر… الله يرحمك يا بيّي"، وأضاف: "فلترقد بسلام".

كما كشف ربيع بارود عن تفاصيل العزاء عبر حسابه الرسمي، وأعلن أنه يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الاثنين 12 شباط/ فبراير، في كنيسة مار يوحنا المعمدان_ المتَين.

كما تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.

ويوم الثلاثاء ١٣ شباط ٢٠٢٤ ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار الياس الكبرى – انطلياس.

كانت هذه تفاصيل خبر ربيع بارود يفجع بوفاة والده.. وهذه تفاصيل العزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.