متابعة تكشف خيانة زوج العنود اليوسف؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي العنود اليوسف تحذير متابعة لها من خيانة زوجها، وذلك على حسابها الخاص، الأمر الذي شكل جدلا كبيرا بين الجمهور، ومنهم اعتبر ان العنود هي من قدّمت هذه القصة لإثارة الجدل، والبعض الآخر دافع عنها.



على صعيد آخر كانت تحدثت العنود اليوسف عن لحظة لقاء معجبة بها، اذ نشرت فيديو لها عبر حسابها الخاص معلقة بالقول: "أول ما شافتني صرخت صرخة أنا انفجعت وتبكي من الفرحة، والموجودين كلهم تجمعوا علينا توقعوا مسويه لها شيء وقالت أحبك".