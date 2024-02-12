موسم الرياض يعلن بدء التسجيل في مزاد السيارات العالمي Seven concours ٢٠٢٤

أعلن موسم الرياض عن بدء التسجيل بمعرض Seven concours ٢٠٢٤ أضخم حدث لعشاق السيارات الرياضية والنادرة بالشرق الأسط، والذي يقام ضمن فعاليات الموسم، وتمكن المشاركة في المعرض من خلال هذا الرابط
وبمشاركة أعرق مصانع السيارات، يعد المعرض أحد أبرز الأحداث التي تضع العاصمة الرياض ضمن خارطة المدن المنظمة لمعارض السيارات العالمية، كما يتيح للزوار مشاهدة أكثر السيارات قيمة على مستوى العالم.
ويجمع المعرض الذي يقام خلال الفترة ١ – ٧ مارس المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد، حيث يضم سيارات رياضية نادرة، وأخرى كلاسيكية معدلة، إضافةً إلى أنواع سيارات تدخل المملكة لأول مرة، وسط مشاركة عمالقة العالم في تصميم وصناعة السيارات.
ويقدم معرض Seven concours ٢٠٢٤ للسيارات فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، كما يتيح موسم الرياض لزواره مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المميزة من مهرجانات ومعارض وحفلات ومسرحيات وألعاب وتسوق.
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