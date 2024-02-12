بالصور- ١٢ منطقة لعب لا محدود في مهرجان الرياض للألعاب

يستقبل “مهرجان الرياض للألعاب” زواره بعدد من التجارب الممتعة والفعاليات المميزة، التي تكشف لهم عن آفاق جديدة في عالم الألعاب بمناطق عدة يحمل كل منها طابع متكامل لإحدى الألعاب الشهيرة، حيث اُفتتحت ابوابه ٧ فبراير وستستمر فعالياته إلى ٨ مارس القادم.
ويمثل “مهرجان الرياض للألعاب” في نسخته الجديدة أحد أبرز الوجهات العائلية التي تقدم ١٢منطقة ترفيهية لزوار موسم الرياض وأكثر من ٢٠٠ دقيقة من الأنشطة الفريدة، إلى جانب فرص تعلم لامحدودة في عدد من ورش العمل، وعروض حية متنوعة لمختلف الزوار والفئات العمرية، ويمكن حجز تذاكر الدخول من خلال هذا الرابط.
ويقدم موسم الرياض لزواره فعاليات ترفيهية متنوعة ما بين الحفلات الغنائية والأمسيات المسرحية، والمهرجانات والمعارض، إضافة إلى الأحداث الرياضية العالمية في مجالات كرة القدم والتنس ونزالات الملاكمة بين عدد من نجوم وأبطال اللعبة على مستوى العالم.
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