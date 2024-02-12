بالفيديو – حلا شيحة تغيب عن البرومو الأول لـ “إمبراطورية ميم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط ترقب للظهور الفني الأول للنجمة حلا شيحة بعد تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل، تعرض جمهورها لخيبة أمل، مع طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسلها الجديد “إمبراطورية ميم”، حيث اقتصرت كل مشاهده على النجم خالد النبوي بطل المسلسل ومجموعة من النجوم الجدد الذين يجسدون أدوار أولاده، وغابت حلا شيحة تماماً عن البرومو، مثلما غابت عن المقاطع التي يتم نشرها تباعاً من كواليس تصوير العمل المقرر عرضه في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

الإعلان التشويقي الرسمي الأول تم نشره عبر حساب منصة WATCH IT على إنستغرام، ومدته 20 ثانية فقط وتضمن مشهداً للنجم خالد النبوي الذي يجسد شخصية مختار أبو المجد وهو نائم وبجانبه مجموعة من أبنائه يحاولون إيقاظه من النوم، حيث جاء في الخلفية صوت النبوي قائلاً: «أنا مختار أبو المجد قررت أبني إمبراطورية ميم».

ونشرت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام من خلال خاصية ستوري، صورة لسيناريو العمل، وعلقت عليه، قائلة: “امبراطورية ميم “، ومن المقرر عرض العمل ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024.

واستبقت الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة؛ إعلان خطوتها الفنية المقبلة، بلقاء خاص مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقية لكل فناني مصر.

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر؛ وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها؛ أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي بحسب ما جاء في بيان رسمي من النقابة.

وكشف المخرج محمد سلامة، قائمة أبطال مسلسله، إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، وتضم القائمة 20 نجماً في مقدمتهم العائدة من الاعتزال حلا شيحة ونجمة مسلسل حالة خاصة هاجر السراج.

وحسب بيان صحفي أصدره المخرج محمد سلامة لحسم التكهنات حول أبطال العمل، يشارك في مسلسل “إمبراطورية ميم” 20 بطلًا وأكثر وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في إمبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى، وإشراف العمل مصطفى العوضي، شركة أروما.

يذكر أن الرواية الأصلية كتبت عن أب يواجه أزمات في رعاية أولاده بعد وفاة زوجته، وتم تعديل الأحداث لتناسب السيدة فاتن حمامة، ومن المنتظر أن تخضع الأحداث لمعالجة عصرية، على يد السيناريست محمد سليمان عبد المالك بالتنسيق مع المخرج محمد سلامة، الذي يواصل التحضيرات استعداداً لبدء التصوير في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل للحاق بموسم رمضان.

بعد وفاة زوجها تتحمل منى (فاتن حمامة) مسئولية تربية أبنائها الستة بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدتهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينها وبينهم، وفي نفس التوقيت، تقع (منى) على نحو تدريجي في قصة حب مع رجل الأعمال أحمد رأفت (أحمد مظهر)، لكنها لا تستسلم لمشاعرها بسهولة بسبب حيرتها بين تفرغها لأبنائها، وتفكيرها في مستقبلها مع (أحمد).

فيلم “إمبراطورية ميم”، بطولة: فاتن حمامة، أحمد مظهر، علي جوهر، فتحية شاهين، دولت أبيض، هانم محمد، هشام سليم، سيف أبو النجا، ليلى حمادة، احمد نجيب، أسامة أبو الفتوح، حياة قنديل، إسكندر منسي، فيفي يوسف، كمال الزيني، توفيق الكردي ” ومن تأليف و سيناريو وحوار إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وإخراج حسين كمال.