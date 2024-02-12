بعد تغيير اسمه.. الكشف عن البرومو الرسمي لمسلسل ياسر جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الرسمي لمسلسل الفنان ياسر جلال القادم، والذي سيشارك من خلاله في موسم مسلسلات رمضان 2024، بجانب عدد من نجوم الفن في مصر.

وأظهر البرومو الرسمي عدداً من الأحداث التي تقع خلال حلقاته.

مسلسل ياسر جلال تم تغيير اسمه من “ألف ليلة وليلة” لـ”جودر”، وهو من إخراج إسلام خيري، وتأليف أنور عبد المغيث.

المسلسل من بطولة ياسمين رئيس، نور، شيري عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، ومن المُقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأسابيع المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية “شهريار”.

تدور أحداث مسلسل «جودر»، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار اجتماعي تاريخي، وتظهر خلاله قصة عائلة شهرزاد وشهريار كما لم يتم تناولها من قبل؛ بمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها “شهريار”.

وكانت للفنان ياسر جلال بصمة في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “علاقة مشروعة”، الذي دارت أحداثه في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو، الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال، وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته، وكيف يتورط عمرو في ذلك.