عيد الحب.. شيرين عبد الوهاب تتسبّب بإلغاء حفل روبي في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت مصادر قرب إعلان الشركة المنظمة لحفل الفنانة المصرية روبي، إلغاءه، بسبب الإقبال الضعيف على حجز التذاكر، نظرًا لتزامن موعد الحفل 17 فبراير الجاري، مع حفل للنجمة شيرين عبد الوهاب في أول ظهور لها بلبنان منذ فترة طويلة، وأعلن نفاد تذاكره بالكامل قبل موعده بأسبوع.

حفل روبي كان من المقرر تقديمه مع الدي جي أسيل، ضمن احتفالات لبنان بيوم الحب في 17 فبراير الجاري، على مسرح O Beirut، وتم الإعلان عنه رسميًا منذ أسبوعين باعتباره الظهور الأول للنجمة المصرية في بيروت، ولكن مع تراجع اقبال الجمهور على شراء التذاكر، تردد مساء أمس عزم الشركة المنظمة إعلان إلغاء الحفل نهائيًا، علمًا أن روبي لا يوجد على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أي إشارة للحفل، بينما لا يزال الدي جي أسيل، يقوم بالترويج للحفل حتى صباح اليوم الأحد ببوستر يحمل صورته مع صورة للنجمة المصرية.

وتراجعت روبي عن الظهور الفني في الفترة الأخيرة، منذ اشتعال أزمة أغنيتها الأخيرة 3 ساعات متواصلة، خاصة مع تقديم عدة طلبات إحاطة في البرلمان المصري للتحقيق معها بتهمة خدش الحياء، وتردد وقتها أن نقابة المهن الموسيقية ستعقد اجتماعًا طارئًا لإحالة روبي إلى التحقيق تمهيدًا لشطبها، ولكن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أصدر بيانًا مطولًا كشف فيه قصة الأزمة كاملة وتوقف عند مفارقة اشتعال الجدل حول الأغنية بعد نصف ساعة فقط من طرحها على موقع اليوتيوب، وقال: السلام عليكم وكل عام ومصرنا الحبيبة وعالمنا العربي بخير بمناسبة العام الجديد ٢٠٢٤ أبعث إلى سيادتكم ببعض ما يجول بخاطري منذ الأمس.

وتابع مصطفى كامل: كل الأخبار التي يتم تداولها باسم نقابة المهن الموسيقية عن الفنانة روبي وعن هذا العمل الفني عارية تماماً من الصحة، رغم تحفظات بعض أعضاء مجلس الإدارة على بعض التصرفات السابقة للفنانة.

وواصل مصطفى كامل: منذ دخولي للنقابة أسست وضعاً راسخاً وثابتاً وهو القرار الجماعي المدروس، وقد تغيرت أوضاع النقابة كلياً وجزئياً وكافة الأمور يتم عرضها على مجلس الإدارة بالكامل ثم تتم دراسة القرار الذي ننوي اتخاذه، وعندما تجد النقابة ضرورة التدخل وتفعيل دورها للحفاظ على الذوق العام والقيم المجتمعية يكون التدخل مدروساً، والذي تسبب في هذا اللغط بخصوص هذا العمل الفني هو كثرة اتصال الزملاء الصحفيين وإرسال رسائل مفادها أن هناك أغنية تم طرحها للفنانة روبي تحمل عبارات (أشوقك وأدوقك ووووو).

وأضاف كان ردي على زميل واحد فقط من الصحفيين “اشوف إيه الموضوع وسوف أرسله للمجلس لبحثه واتخاذ اللازم، لكني فوجئت بنزول هذا الرد وكأنه خبر، وهو ما أثار استيائي بشدة”.

وأكد مما أثار انتباهي بعد دخولي أنا والزملاء أعضاء المجلس علي اللينك الخاص بالأغنية أننا وجدنا أن الأغنية قد تم طرحها قبل نصف ساعة فقط من إرسال هذه الرسائل والاتصالات، وباعتباري واحداً من صناع الأغنية منذ ٣٣ عاماً وأعلم أدوات صناعة الفرقعة الإعلامية لا أجد تفسيراً لذلك إلا أنه تخطيط جيد من البعض لإحداث بلبلة وبروباجندا زائفة، ولكن عندما يخطط البعض لهذا الهدف عن طريق إقحام اسمي وصفتي وكيان بحجم نقابة المهن الموسيقية فهذا أمر لا يليق، ولم ولن أسمح به إطلاقاً طوال فترة تواجدي علي هذا المقعد.

وأشار منذ أن توليت منصب النقيب العام ومعي زملائي أعضاء مجلس الإدارة وهي تحمل على عاتقها أهدافاً واضحة ومعلنة للعامة، ومنها محاولة تنقية المناخ الفني والموسيقي والحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية قدر المستطاع، وهو بالأساس ليس دورنا فالمنوط الأول والأساسي والرئيسي بهذا الأمر هو جهاز الرقابة على المصنفات ومباحث المصنفات الفنية والجهات المختصة بالتصاريح للمصنف الفني والتي أطالب الجميع بضرورة عودتها وفي أسرع وقت وإلا فنحن في خطر قاس ومؤلم وعواقبه وخيمة.

وتابع مصطفى كامل قائلاً: وتدخلي أحياناً كثيرة وتدخل المجلس بأكمله هو تدخل نابع فقط من الإحساس بالحب والعشق لبلدنا الحبيب وبهدف حماية أبناء المجتمع من الشوائب التي تؤثر على عقله وفكره حتى لا يشب ويشيب على الإسفاف والانحطاط الوجداني.

وشن الناقد طارق الشناوي هجومًا ضاريًا على نقابة المهن الموسيقية بسبب موقفها من أغنية الفنانة روبي الجديدة “3 ساعات”، وكتب عبر حسابه بموقع الفيس بوك: “بعد الجدل الذي أثارته أغنية روبي (3 ساعات) تأليف وتلحين عزيز الشافعي، استمعت إليها مثنى وثلاث ورباع، وتعجبت من البيان الهزيل الذي أصدرته نقابة الموسيقيين، لمجرد أنها تريد أن تثبت أنها أكثر تشددًا من المجتمع، الذي بات قطاع منه يصادر كل ما هو مبهج في الحياة ويعتبره عنوانًا للإسفاف”.

وتابع الشناوي: “الخروج عن النموذج الذي فرضه هذا القطاع العالي الصوت، هو فقط طريق النجاة من سطوة هذا التوجه الذي اخترق حتى النقابات الفنية، لا تستسلموا لهذا الصوت الفشنك، النقابة تعترض على الكلمات، ولا توجد كلمة خارجة، ولكنهم يتسابقون في المنع ومصادرة أي إحساس بالفرحة”.

واختتم: “من هو مطلوب منه الحماية هم من يوجهون طعناتهم القاتلة للفن”.

يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ولا يمكن طرحها بدون الحصول على موافقة مسبقة من الرقابة على المصنفات الفنية، وتقول كلمات الأغنية: ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك.