إلهام شاهين رئيساً شرفياً لـ”مهرجان مسرح المرأة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة “مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة” اختيار الفنانة إلهام شاهين رئيساً شرفياً للمهرجان في دورته الثانية المقرر عقدها في القاهرة في الفترة من 16 الى 22 أيار (مايو) المقبل، بمشاركة عدد من العروض المسرحية المصرية والعالمية.

وعبّرت إلهام شاهين عن سعادتها بتولّي هذا المنصب، وقالت في بيان: “أتشرّف بتولّيّ منصب الرئيسة الشرفية لـ”مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة”، لأني متحيزة جداً الى المسرح، فهو أبو الفنون وأهمها، وهو الأكثر ثقافة ووعياً، وتحيّزي إليه يرجع إلى أنني من خرّيجي المعهد العالي للفنون المسرحية، وأعتز بأني لربما أكون الوحيدة من بين نجمات السينما في جيلي التي تخرّجت في معهد الفنون المسرحية ودرست التمثيل والإخراج”. وأضافت: “أنا بنت المسرح، وأحبه جداً، وسعيدة أكثر بأن كل القائمين على إدارة هذا المهرجان هم من النساء، وهو مهرجان مسرحي عن المرأة، وأتمنى أن يستمتع الجمهور معنا بالعروض المسرحية في أيار/مايو المقبل”.

يُذكر أن “مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة” من تنظيم مؤسسة “جارة القمر”، والدورة الثانية من المهرجان مُهداة الى اسم الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز.