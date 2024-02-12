للعام الرابع على التوالي.. أحمد حلمي وهنا الزاهد معاً في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشارك الفنانان أحمد حلمي وهنا الزاهد للعام الرابع على التوالي في مسلسل إذاعي بعنوان “فبركة”، يُقدّم في رمضان المقبل عبر محطة نجوم FM.

ويشارك هذان النجمان في المسلسل كلٌ من: سوسن بدر، طه دسوقي، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، محمد رضوان، نور قدري، علي صبحي، والإعلامية إنجي علي كضيفة شرف.

وكان أحمد حلمي وهنا الزاهد قد تعاونا للمرة الأولى عام 2020 في المسلسل الإذاعي “لف وارجع تاني”، والذي شارك في بطولته: الراحل أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، وغيرهم من النجوم.

وكان التعاون الثاني لهما في المسلسل الإذاعي “العصمة في إيدي”، الذي عُرض في عام 2021، وشاركهما في بطولته الفنانون: إدوارد، مي كساب، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين.

أما التعاون الثالث بين أحمد حلمي وهنا الزاهد فكان في المسلسل الإذاعي “مطلوب عريس”، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2023 عبر إذاعة راديو النيل، وشاركهما في بطولته الفنان سامي مغاوري.

ومن ناحية أخرى، يقدّم الفنانان أحمد حلمي وهنا الزاهد حالياً مسرحية “تيت”، في “موسم الرياض” بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيها الفنانون: حمدي الميرغني، الطفل جان رامز، ومحمد رضوان، والمسرحية من إخراج هشام عطوة.