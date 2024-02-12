أروى: "مستعدة أن أعتزل بعد تقديم ديو مع وائل كفوري"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اليمنية أروى عن أمنيتها، وهي تقديم ديو مع الفنان اللبنانية وائل كفوري، مشيرة إلى أنه في حال حصل ذلك، ستقرر حينها أن تعتزل الفن.
حديث أروى جاء خلال مقابلتها مع الإعلامي محمد قيس.
وتداول الجمهور هذا المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي قالت فيه أروى: "مستعدة أن أعتزل بعد تقديم ديو مع الفنان وائل كفوري ، وأمنية حياتي التعاون معه في أغنية".
على صعيد آخر، كانت قد شاركت أروى متابعيها، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة والدها الراحل سالم أحمد عميران.
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