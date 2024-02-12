شاهد لحظة طريفة بين فايز المالكي وابنه راكان

ظهر سفير مركز الملك سلمان للإغاثة، فايز المالكي، مع ابنه راكان، في مقطع فيديو طريف، حيث طلب منه الأخير تقديم نصيحة له.

وبدأ المالكي حديثه مع ابنه بمزحة قائلاً: “أنا من داعمي التربية الإيجابية، ونصيحتي لا تضربوا أولادكم واحتووهم.”

ثم أضاف المالكي مازحًا: “بس هذا كله كلام فاضي”، وقام بإلقاء هاتفه بعدها، ليضحك راكان على هذا الموقف الطريف من والده.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر النشطاء عن إعجابهم الشديد بعلاقة الابن بوالده، واصفين فايز المالكي بأنه أب مثالي.

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