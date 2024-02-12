شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز: لن أظهر فى أى عمل درامي خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان صبرى فواز عن أنه لن يظهر في أى عمل درامى خلال شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن مسلسل "وبينا ميعاد" سوف ينتهى قبل شهر رمضان، ولذلك قرر عدم المشاركة خلال شهر رمضان حتى لا يثقل على المشاهد ولذلك فهي فرصة بالنسبة له هذا العام ليقضى إجازته في هذا الشهر للراحة والعبادة والأسرة، وجاءت هذه التصريحات للفنان صبري فواز خلال لقاء أجراه علي قناة الحياة مع أميرة العادلى.

وقال صبري فواز أيضًا على مسلسله "وبينا معاد": الهدف من المسلسل أن نتقرب شوية من نفسنا وقلبنا ونضم على حضن بعض كعائلة ونتشاور على العلاقات الانسانية بجمالها ومشاكلها وفكرة التعامل مع الأبناء".

وأضاف صبري فواز، خلال حوار ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة دي أم سي، أن الفن ليس مطلوبًا منه تقديم الحلول فقط وعلى الأقل يشاور على المشاكل ويغوص في مشاكل العائلة، ويجب على الأب والأم التعامل بمنطق وجهة نظر الأبناء عشان يعرفوا يقنعوهم.

وتابع: "الناس محتاجة الدراما الاجتماعية بدليل لما عملنا الجزء الأول اتعمل مجموعة المسلسلات بنفس الشكل وفي عطش أن الناس تشوف نفسها"، متمنيًا أن يكون للجزء الثاني نفس صدى الجزء الأولى، موجها رسالة لكل أب يطالب بالاستماع إلى مشاكل أبنائه.