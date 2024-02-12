موسم الرياض يطرح تذاكر نزالات أبطال دوري PFL وأبطال اتحاد Bellator

أعلن موسم الرياض ورابطة المقاتلين المحترفين PFL عن إطلاق تذاكر أول حدث فنون القتال المختلطة لهذا العام في الرياض، والذي سيقام يوم ٢٤ فبراير، حيث يمكن حجز تذاكر الحضور من خلال هذا الرابط

وسيقام اللقاء الإعلامي الاستباقي للحدث إلى جانب قياس أوزان الأبطال في منطقة Kingdom Arena يوم ٢٣ فبراير الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض.

وسينطلق الحدث المنتظر من المملكة العربية السعودية، والتي تعد ملتقى الأحداث الرياضية العالمية اليوم، والذي يتلاقى فيه PFL Champions vs. Bellator Champions. ويضم الحدث مجموعة من المواجهات غير المسبوقة لأبطال العالم في المجال وأكبر الأسماء في الرياضات القتالية، وستتاح مشاهدتها على ESPN+ PPV وDAZN.

وعلى قائمة حاملي ألقاب الوزن الثقيل، سيلتقي بطل PFL للوزن الثقيل رينان فيريرا مع بطل Bellator للوزن الثقيل رايان بدر، أما بطل الوزن الثقيل الخفيف في PFL إمبا كاسانجاناي الذي سيقاتل بوزن ١٨٥ رطلاً فسيواجه بطل الوزن المتوسط من بيلاتور جوني إبلين، ويواجه بطل رابطة PFL مرتين راي كوبر الثالث بطل بيلاتور للوزن الخفيف جيسون جاكسون، وفي منافسات وزن الريشة، يلتقي بطل رابطة المقاتلين المحترفين جيسوس بينيدو مع بطل بيلاتور باتريسيو بيتبول.

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وعلى قائمة النزالات النسائية، ستواجه كلاريسا شيلدز الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين بطلة الملاكمة للسيدات كيلسي ديسانتيس في نوبة خفيفة الوزن للسيدات. ستشهد ليلة التحدي بين أبطال اتحاد بيلاتور وأبطال PFL ظهور حفيد محمد علي، بياجيو علي والش، لأول مرة في فنون القتال المختلطة، إلى جانب السعودي عبد الله القحطاني، تياجو سانتوس، يويل روميرو، كلاي كولارد، أي جي ماكي، آرون بيكو، وغيرهم الكثير.

ويجذب موسم الرياض ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم سنويًا لتجربة مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية والملاكمة العالمية، كما يقدم خيارات ترفيهية متنوعة وتجارب فريدة خلال أشهر الشتاء، يمكن للزوار الاستمتاع بآلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات، ويتضمن هذا الحدث السنوي مشاركة المشاهير والعلامات التجارية المعروفة.