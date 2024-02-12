نادين نسيب نجيم تنشر صورا جديدة من عيد ميلادها وتوجه رسالة لخطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة من احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت نادين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ووجهت رسالة لخطيبها، قائلة: "شكرًا لك على إنشاء ليلة لا تُنسى بالنسبة لي.. لقد جعلت قلبي يبتسم في عيد ميلادي.. أشكرك على الحب والضحك والفرح الذي جلبته لحياتي".

وتعد نادين نسيب نجيم من مواليد 7 فبراير عام 1984، واحتفلت بعيد ميلادها الـ 40 هذا العام.

يذكر أن،نادين نجيم عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل "صالون زهرة" على منصة شاهد VIP، كما حازت عن دورها في العمل على جائزة أفضل ممثلة فئة الممثلات بحفل Joy awards الذي أقيم في الرياض.

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