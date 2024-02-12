جريئتان.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بعيد ميلاد شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورة لها مع شقيقتها من احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت هنا، الصورة التي تجمعها مع شقيقتها وظهرا فيها بإطلالة جريئة عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام "، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لصديقتي المفضلة".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك في داما رمضان 2024 بمسلسل إذاعي سيُذاع عبر محطة "نجوم FM" ويحمل اسم "فبركة" تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

المسلسل يخوض بطولته أحمد حلمي، هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، محمد رضوان، نور قدري، علي صبحي، ومن تأليف نوران نصار، وإخراج صفي الدين حسن.

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