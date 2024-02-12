الظهور الأول لـ نادين نسيب نجيم ومحمد الأحمد من كواليس مسلسل 2024

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، فيديو لها عبر خاصية الحالة، بجانب الممثل السوري محمد الأحمد، من كواليس مسلسل 2024، وقالت نادين لـ محمد بطريقة طريفة :" كيفك بهالبردات؟ ليجيب عليها بطريقة ساخرة : لا ما في برد "

خبرن نحن شو وضعنا ؟ مكيفين سعداء/ شو لفيت انا عليي ؟ شو لفيت أنا عليي ؟ كل شي بطانيات كل حرامات، طبعا فدا المسلسل، إنتظرونا بملسلسل 2024، لترد نادين : "حينطرونا إذا ما جمدنا بشوفونا ب 2024 ".



وبذلك تقف نادين نجيم لأول مرة إلى جانب محمد الأحمد في عمل رمضاني ويشكلان ثنائي جديد، ومسلسل 2024 من كتابة بلال شحادات، وهو نسخة مكملة عن مسلسل "عشرين عشرين" الذي جمع نادين نجيم مع الممثل سوري قصي خولي .