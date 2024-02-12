شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عامر لـ"الخليج 365": جوازى مش جريمة وماتعرفوش ظروف الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود عامر لتليفزيون الخليج 365، إنه سعيد للغاية بزواجه والتهانى التي تلقاها عبر السوشيال ميديا والأصدقاء والمقربين والزملاء في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه يطب من الجمهور دعمه ومساندته في أعماله الفترة المقبلة.

وأضاف عامر عبر تليفزيون الخليج 365: جوازى مش جريمة.. وماتعرفوش ظروف الناس علشان تحكموا عليهم كما روى عامر لـ"تليفزيون الخليج 365" بدايات تعرفه على زوجته الجديدة.

وكان قد احتفل الفنان محمود عامر بعقد قرانه وزفافه على الدكتورة رشا فرج الأيام الماضية، فى حفل بسيط، ونشر عامر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورتين مع عروسه وعلق: "الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج".

محمود عامر فنان مصري ولد في بمدينة الإسماعيلية، وحصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وأيضًا على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وتزوج من الفنانه لاشينة لاشين وابنته مطربة صاعدة تدعى أميرة عامر.

يذكر أن الفنان محمود عامر شارك في العديد من الأعمال الفنية ما بين السينما والدراما أبرزها "رأفت الهجان"، "ليالى الحلمية 4"، "سر الأرض"، "الحفار"، "أوراق مصرية 2"، "العندليب"، "نعم مازلت آنسة"، "ولاد تسعة"، "شطرنج"، "عفاريت عدلى علام"، "حكايات بنات 3"، "الأب الروحى"، "الجماعة 2"، "عوالم خفية"، هوجان" وغيرها من المسلسلات.

وفى السينما شارك محمود عامر في أفلام "المحكمة"، "قسطى بيوجعنى"، "صابر جوجل"، "القتل اللذيذ"، "العزراء والعقرب"، "الذكاء المدمر"، "المليونيرة الحافية"، "الهاربات"، "الاتحاد النسائى"، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "المداح 3" مع حمادة هلال والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.