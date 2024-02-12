تفاصيل أغنية "مارتحناش" لـ بهاء سلطان قبل طرحها

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة ويطرح النجم بهاء سلطان أغنية جديدة تحمل اسم "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان إسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وميكس وماستر ماهر صلاح، إشرف عام سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.





وطرح مؤخرًا بهاء سلطان أحدث أغانيه على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "قبل ما امشى" التى اقتربت من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.

وتقول كلمات الأغنية: قبل ما أمشى عايز أسلم عاللى جرحه فى قلبى علم ف الندالة كان معلم دكتوراه ف خيبة الأمل، اللى ساب ف القلب نغزة، لا ملامة ولا مؤاخذة، الغلاوة والمعزة، سابوا جرح ما يحتمل.

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "دادينا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل، و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.