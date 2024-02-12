"هيجيلي موجوع" لتامر عاشور تتخطى 34 مليون مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - تخطى الفنان تامر عاشور 34 مليون مشاهدة بأغنيته الدرامية الجديدة "هيجيلي موجوع" بعد شهر من اطلاقها والذي احتفل بنجاحها مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

تامر عاشور

حصدت أغنية هيجيلي موجوع نجاحا كبيرا منذ طرحها إذ احتلت المركز الـ13 على العالم كأفضل music video على "يوتيوب"، والمركز الـ75 على العالم كأفضل أغنية على يوتيوب والمركز الأول في جميع الدول العربية، وذلك بعدما أعلن عاشور منذ أيام عبر "إنستجرام".

أغنية "هيجيلي موجوع"

أغنيه تامر عاشور الجديدة "هيجيلي موجوع"، من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.