دنيا عبد العزيز: سعيدة بمهرجان بغداد.. واستكمل تصوير "المداح 4" بعد عودتى

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت النجمة دنيا عبد العزيز عن سعادتها بوجودها فى العراق لحضور مهرجان بغداد السينمائي فى دورته الأولى.

وقالت دنيا عبد العزيز فى تصريحات صحفية: "دى أول مرة أزور العراق وتحديداً بغداد، وانبسطت جدا بكل حاجة".

دنيا عبد العزيز

وتابعت دنيا عبد العزيز: "العراق بلد جميلة وعريقة وأهلها ناس محترمين وطيبين وأهل كرم وبيحبوا الشعب المصري جدا، وده حسيت به من ترحيبهم بينا وحبهم للوفد المصري الحاضر فعاليات المهرجان".

دنيا عبد العزيز وزوجها

وأضافت دنيا عبد العزيز: "سعيدة جدا بانطلاق مهرجان بغداد السينمائي بدورته الأولى، شيء مشرف وبتمنى له النجاح فى دوراته المقبلة، ومستوى الأفلام المشارك بالمهرجان ممتازة جدا سواء من مصر او العراق أو سوريا ولبنان والمغرب والأردن، فكل الأفلام مستواها راعئ سواء الأفلام الروائية الطويلة أو الأفلام القصيرة".

وأستكملت دنيا عبد العزيز: "إقامة مهرجان سينما فى العراق تأخر بعض الوقت ولكن كل حاجة بوقتها فهي بلد تهتم بالثقافة والفنون واكيد هايكون فى اهتمام بالسينما الفترة المقبلة، مشيرة إلى إنها أعجبت بكل شئ بالعراق سواء شعبها والأماكن الآثرية والطعام العراقى".

دنيا عبد العزيز وإلهام شاهين

المداح 4

وستواصل النجمة دنيا عبد العزيز تصوير دورها فى الجزء الرابع من مسلسل المداح، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، عقب عودتها من العراق، والمسلسل من بطولة، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

دنيا عبد العزيز

يذكر أن آخر الأعمال المسرحية للفنانة دنيا عبد العزيز مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.