عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة "الساحر" على "يوتيوب" قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح المطرب عمر كمال، أحدث أغانيه "الساحر" خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعددا من المحطات الموسيقية قريبًا.

وانتهى عمر كمال من تسجيل الأغنية بأحد استديوهات الموسيقى، ويتم حاليا عمليات المونتاج للأغنية.

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإنتاج SMS معتز عرموش وsr سامو.

‏وكان عمر كمال، قد طرح مؤخرا أغنية "صباحك فل" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

مستفز

وكانت طرحت الشركة المنتجة مؤخرا أغنية "مستفز" للمطربة غفران على قناة "مزيكا" و"أنغامي" وبعض المنصات الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات الشاعر عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين.

كما طرحت أيضا أغنية "هنا غزة" للمطربة نورهان درويش على يوتيوب، وهي من كلمات شريف درويش، وألحان إسلام ممدوح، وتوزيع أحمد نبيل.

وكان أشاد الفنان محمد فؤاد بالمطرب عمر كمال فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، مؤكدًا أنه لا يهتم بمقاييس السوشيال ميديا كثيرًا، مضيفًا: "عمر كمال جواه فنان كويس.. وجواه مدرسة محمد فؤاد".

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ورد فؤاد على سؤال بسمة وهبة قائلًا: عمر كمال أنجح منك في اليوتيوب؟ ليرد محمد فؤاد قائلًا: "عمر كمال أنجح مني بكتير طبعًا"، مستطردًا: "عمر كمال طلع من مدرستي.. وأنجح مني بكتير، ودائمًا أنصحه للأفضل".

واستنكر محمد فؤاد، التصريحات التى قالها الفنان محمد هنيدى حول الغيرة التى وجدها من فؤاد عقب نجاح "هنيدي" بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، مستطردًا: "أنا كنت بكتب الافيهات بإيدى عشان يضحك الناس.. أنا مش بغير من حد، ولا يوجد ما أغير منه.. واللي يغير من صحابه عنده نقص.. الموضوع كرهني في إسماعيلية رايح جاي لأنه خلق حالة من الكراهية ولقيت حروب نجوم، لمين اللي يتم الإنتاج ليه، وغيره.. مقدرش أهاجم هنيدي".

وواصل قائلًا: "أنا أغير منك انت يا هنيدى.. عيب إتقى الله ده انت هتتسأل قدام ربنا على كل ده.. أنا كنت بصحيه من النوم عشان التصوير،

وهنيدى عرف الالتزام لما أنا زعلت منه عشان يلتزم".

من جانبه حرص المطرب عمر كمال على الرد بعد تصريحات محمد فؤاد عنه واستشهد كمال ببوست "بوابة الخليج 365" الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قال: "أنت اللى محترم ومتواضع.. مفيش حد أنجح منك يا أستاذ أنت وكل جيلك لو ليا أغاني جايبة ملايين على اليوتيوب.. أغانيك جوه قلوبنا محفورة حرف حرف".

وأضاف: "ولو أغانيك وأغاني كل جيلك كانت اتحطت على اليوتيوب من وقت ما نزلت فى الثمانينات كان زمانها جايبه مليارات مش ملايين، شكرًا على احترامك ليا وكلامك فى برنامج العرافة وانك مهما حاولت توقعك فيا مرضتش تقول عليا كلمة وحشة وكبرتني".