ميرنا وليد - بيروت - صدمت النجمة الأميركية بيونسيه المعجبين والمعجبات عندما حضرت مباراة السوبر بول 2024 في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ظهر الشبه الكبير بينها وبين نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر.

وتصدّر اسم بيونسيه التريند لتشابهها الصادم مع كايلي جينر البالغة من العمر 28 عاماً.

"لماذا ترتدي بيونسيه ملابس كايلي جينر في السوبر بول". بينما كتب آخرون: "لماذا لديها وجه كايلي؟ "لماذا ترتدي وجه كايلي؟ هل استبدلت وجهها؟ لا أستطيع تصديق عيني"، بينما أشار آخرون إلى أن إطلالة بيونسيه هي خليط بين كايلي جينر وشاكيرا في نفس الوقت.



كانت هذه تفاصيل خبر بيونسيه تُبهر الجميع بإطلالتها الجديدة .. بدت وكأنها كايلي جينر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.