محمد رمضان يهنئ منتخب الكوت ديفوار بعد فوزه بكأس أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان محمد رمضان منتخب الكوت ديفوار بعد فوزه ببطولة كأس أمم إفريقيا أمام نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" من كواليس إحياء حفل افتتاح البطولة وعلق قائلا: "ألف مبروك لشعب الكوت ديفوار الحبيبة الغالي الكأس وعلى التنظيم الرائع".

وطرح "رمضان" مؤخرًا أغنية "عربي" بالتعاون لأول مرة مع مطرب الراب الأمريكي فيوتشر، ومغني البوب مساري وتخطت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" خلال أيام من طرحها.

واحتفل الفنان محمد رمضان بتنصيبه سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بعد مشاركته بتقديم الأغنية الرسمية للبطولة بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار وشاركه الغناء النيجيرية يامي الايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

يذكر أن محمد رمضان تعاقد على بطولة فيلم "أسد أسود" وسط نخبة من النجوم منهم الفنان ماجد الكداوني، الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة، تأليف وإخراج محمد دياب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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