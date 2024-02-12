رمضان 2024.. إعلان جديد يجمع أحمد داش وعصام عمر من مسلسل "مسار إجباري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت "المتحدة للخدمات الإعلامية" إعلان جديد لمسلسل "مسار إجباري" الذي يتعاون خلاله لأول مرة الفنان الشاب أحمد داش والفنان الشاب عصام عمر، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت "المتحدة" برومو مسلسل "مسار إجباري" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وعلقت: "انتظروا مسلسل مسار إجباري على شاشات المتحدة".



تدور أحداث مسلسل "مسار إجباري" في إطار اجتماعي حول شاب يتطلع للمستقبل ويعمل على زيادة مصادر دخله ليعيش حياة مستقرة لكنه يتعرض لظروف صعبة من واقعه البسيط، ويشارك ببطولة المسلسل صابرين، جوري بكر، خالد الصاوي، تأليف باهر دويدار، إخراج نادين خان.

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