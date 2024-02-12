شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يقدم شخصية "خال" دياب وميرفت أمين والدته فى أحداث مسلسل "مليحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان والنقيب الدكتور أشرف زكى شخصية "خال" الفنان دياب في أحداث مسلسل "مليحة" ، الذى يتناول القضية الفلسطينية، كما تجسد الفنانة ميرفت أمين شخصية والدة دياب في الأحداث.

ويواصل فريق عمل المسلسل تصويره تمهيدًا لعرضه في رمضان المقبل، من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفه، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وتدور أحداث المسلسل حول قضيتها وقضية كل العرب، ومن المقرر أن تبدأ تصويردورها خلال أيام، سيرين خاس ممثلة فلسطينية ولدت في 22 أكتوبر 1996 في غزة. نشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم عَلَم للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022).

يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.

وشارك أشرف زكى مؤخرًا فى بطولة مسلسل "العودة" بطولة النجم شريف سلامة، وليد فواز، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج اروما استديوز.