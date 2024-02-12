شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد "شقيقة" عصام عمر فى مسلسل مسار إجبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة الشابة ياسمينا العبد عرض عملين لها خلال الفترة المقبلة، هما: مسلسل "مسار إجباري" والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والجزء الثانى من مسلسل "البحث عن علا".

وتقوم ياسمينا في مسلسل "مسار إجباري" بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر وستنكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج نادين خان.

كما تعود لتقديم دور زينة في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والتي ستساعد هند صبري خلال الأحداث في الترويج لمشروعها Second Chance على السوشيال ميديا.

ويضم مسلسل البحث عن علا 2 عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.