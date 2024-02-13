“إيمي سمير غانم طلبت مني الطلاق” .. حسن الرداد يكشف كواليس ما حدث بينهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 12:48 صباحاً - كشف الفنان المصري حسن الرداد، كواليس طريفة عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، أثناء سفرهما لقضاء شهر العسل، إذ تسببت مزحة لم تعجبها إلى حد طلبها الطلاق منه.

جاء ذلك في حواره أمس الأحد، مع برنامج “كلام نواعم”، المذاع على قناة “Mbc1” الفضائية.

حسن الرداد يكشف سبب طلب إيمي للطلاق في شهر العسل

وأوضح الرداد أن أسباب استمرارية ونجاح العلاقات الزوجية من وجهة نظره، إلى عقل الرجل وحكمته في التعامل مع زوجته، وخصوصا في السنوات الأولى، والتي تمر فيها الزوجة بالعديد من المواقف الصعبة.

وأضاف: “الست أسهل كلمة عندها طلقني، أنا وإيمي وإحنا لسه في الطيارة بهزر معاها ومعرفش إنها بتخاف من الطيران، وأنا في الطيارة ببقى متحمس وبحب أتحرك وأفضل أقول الطيارة هتقع، لقيتها عيطت، وبتقول لي طلقني وزعلت وفضلت أصالحها لحد ما وصلنا”.

تأثره بغياب والدته

يذكر أن الفنان حسن الرداد، كان قد تحدث قبل أيام، خلال حضوره فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن تأثره الشديد بوفاة والدته، التي كانت داعمة له في مشواره الفني.

وأضاف: “أمي أثّرت في تربيتي ووالدي أيضاً، وتعلمت منها المبادئ واحترام النساء وانعكس ذلك على حياتي الشخصية”.

وتابع: “أعتقد أن حُسن تصرفاتي خاصة مع النساء يعود لحبي لأمي، كما أنها كانت صاحبة الفضل في دخولي عالم التمثيل فهي من أصرت على استكمال مشواري مع الفن وشجعتني كثيراً حتى أكون ممثلاً معروفاً”.

آخر أعمال حسن الرداد

حسن الرداد يعرض له في دور العرض السينمائية “بلوموندو” بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين و محمود حافظ و هاجر احمد و انجي وجدان و محمد محمود و سماء ابراهيم ، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

كما بدأ تصوير مسلسله “محارب” الذي يشارك به في رمضان 2024.

ومسلسل “محارب” من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما كان، فيلم “تحت تهديد السلاح” الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

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