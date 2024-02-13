محمد شاهين يستعد لطرح أغنية بعنوان " الله يوفق " بهذا اليوم

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري محمد شاهين، لطرح أغنية جديدة بعنوان "الله يوفق"، يوم الأربعاء المقبل، والأغنية من كلمات وألحان الكاتب والشاعر والملحن الغنائي عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.
وطرح الفنان محمد شاهين، مؤخراً، أغنية بعنوان "متعشم في مين"، وهي من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر ماهر صلاح، وإخراج أحمد جريزمان.
وطرح أيضا أغنية بعنوان "مكحل"، والأغنية من كلمات خالد فرناس وألحان مصطفى العسال وتوزيع وميكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة، والكليب من إخراج المخرج المصري وائل بشارة.
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