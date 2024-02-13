رمضان 2024.. ابنة حلا شيحة في كواليس مسلسل "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة حلا شيحة الترويج لمسلسلها "إمبراطورية ميم" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ونشرت "حلا" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" من كواليس تصوير المسلسل، وظهرت بالفيديو ابنتها "عائشة" وهي تقوم بحمل كلاكيت المسلسل إلى جانب ظهورها وهي تتعلم التصوير، وعلقت "حلا": "سيدة الكاميرا عيوشا".

وكشفت "واتش إت" عن ملصقات منفردة لأبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" والمقرر عرضه على منصتها ضمن خريطة دراما رمضان 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام، وهم الفنان خالد النبوي، الفنانة حلا شيحة، الفنان محمود حافظ، الفنانة نشوى مصطفى، الفنانة الشابة مايان السيد، الفنان الشاب نور النبوي، الفنانة الشابة هاجر السراج.

أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذة من نص أدبي للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن مسلسل "إمبراطورية ميم" يمثل عودة الفنانة حلا شيحة للساحة الفنية بعد غياب من أخر مشاركتها وهو فيلم "مش أنا" عام 2021 بطولة الفنان تامر حسني.

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