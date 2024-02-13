شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تطرح أحدث أغنياتها "بيقولوا قوية".. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الفنانة مي كساب، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بيقولوا قوية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب، ومن المقرر طرحها الخميس المقبل.

يذكر أن الفنانة مي كساب انتهت مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامها، الذي يأتي بعنوان "ذعر"، قائلة فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنها تجسد دور مطربة في كباريه خلال أحداث العمل.

فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وبطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

وتابعت مي كساب خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 أنها بصدد أيضًا طرح أولى أغاني ألبومها الجديد، والتي تأتي بعنوان "بيقولوا قوية"، خلال الفترة المقبلة.