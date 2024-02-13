شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تعلن جاهزية الجزء الثانى من ألبومها Renaissance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسطورة البوب "بيونسيه" عن وصول الجزء الثاني من ألبومها Renaissance الذي طرحت أولى أغانيه في 2022، والمقرر أن يصل بشكل نهائي في 29 مارس المقبل.

وطرحت النجمة العالمية الحائزة على أكثر عدد من جوائز الجرامي في التاريخ، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتعلن من خلاله عن وصول الجزء الثاني من الألبوم المقرر أن يحمل طابعا ريفيا، وهو ما ظهر في إعلان Verizon Super Bowl، وتطرح أغنيتين جديدتين.

وظهر بيونسيه في الإعلان وهي تتصفح الأغاني على هاتفها، ثم تنتقل إلى كشك عصير الليمون (في إشارة إلى ألبومها الكلاسيكي لعام 2016 الذي يحمل نفس الاسم)، ومن ثم انتقالها إلى أحد المسارح لتظهر في الخلفية "Barbey"، في إشارة إلى باربي، لتنتقل بعد ذلك الى شخصية "بوتوس"، ثم أول امرأة تطلق أول صاروخ في الفضاء، وتنهي الفيديو بالإعلان عن جاهزيتها واسقاط الموسيقي الجديدة.

بعد وقت قصير من ذلك، ظهرت أغنيتان لنجمة البوب العالمية، الأولى تحمل اسم Tidal، والأغنية الثانية تسمى "16 عربة"، وتتميز كلتا الأغنيتين بإضافات من المنتج المخضرم رافائيل صادق، الذي اشتهر بأغانيه الناجحة.