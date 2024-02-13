شكرا لقرائتكم خبر عن Aquaman and the Lost Kingdom يحقق 429 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجزء الثانى من فيلم Aquaman الذى طرح تحت اسمAquaman and the Lost Kingdom ، إيرادات وصلت إلى 429 مليونًا و726 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 20 ديسمبر الماضى.

وانقسمت الإيرادات إلى 122 مليونًا و326 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و307 ملايين و400 ألف دولار بدور العرض العالمية.

فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).

ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين آمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.

واجه Aquaman And The Lost Kingdom عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة Warner Bros.، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات DC.