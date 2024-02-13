ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية إليسا الجمهور مجموعة صور وثقت من خلالها رحلتها إلى منطقة فقرا في لبنان، التي غطت أرضها الثلوج.

وظهرت إليسا وهي تستمتع بوقتها برفقة كلبها، وعلامات السعادة واضحة عليها، وعلقت: "لا شيء يشبه جمال لبناني".

وتحقق إليسا نجاحاً استثنائياً، مع طرحها أغنيتها الجديدة "كلو وهم"، التي كتبها ولحنها الفنان اللبناني مروان خوري ووزّعها موسيقياً داني خوري، وقد تصدرت الترند لعدة أيام في العديد من الدول، ونالت استحسان الجمهور، ليس فقط غنائياً، بل أيضاً من خلال لوك إليسا وإطلالتها، خصوصاً بعدما قررت أن تخضع لتذويب الفيلر من وجهها، لاسيما في منطقة الخدين والشفتين، فبدت ملامحها ناعمة جداً، وبدت أصغر بالعمر بشكل لا يصدّق.

وأثنى الجمهور على التغييرات اللافتة التي قامت بها إليسا بشكلها، خصوصاً أنها اعترفت في الوثائقي الخاص بها، بأنها أخطأت في بعض الخيارات التي قامت بها لناحية هذا الأمر.

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تستمتع بوقتها على الثلج.. وهكذا أطلت برفقة كلبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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