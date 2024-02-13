كارول سماحة برسالة لافتة لـ أحلام وهكذا ردّت عليها

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة تهنئة للفنانة الإماراتية أحلام بمناسبة عيد ميلادها، اذ كتبت لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "بحبك من قلبي أحلام، وبحب صدقك وعفويتك.

.سنينك كلها صحة وسعادة ونجاح، لأنك بتستحقي دايماً الأحلى".

وقد ردّت أحلام على كارول بالقول: "يا حبيبه روحي شكراً لك، وأنا بحبك أكثرررر شكراً يا جميله".

على صعيد آخر، كانت قد طرحت كارول سماحة مؤخراً أغنية "بوسة"، من كلمات تامر حسين، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، والكليب من إخراج بتول عرفة.