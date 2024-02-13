ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة تهنئة للفنانة الإماراتية أحلام بمناسبة عيد ميلادها، اذ كتبت لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "بحبك من قلبي أحلام، وبحب صدقك وعفويتك.
.سنينك كلها صحة وسعادة ونجاح، لأنك بتستحقي دايماً الأحلى".
وقد ردّت أحلام على كارول بالقول: "يا حبيبه روحي شكراً لك، وأنا بحبك أكثرررر شكراً يا جميله".
على صعيد آخر، كانت قد طرحت كارول سماحة مؤخراً أغنية "بوسة"، من كلمات تامر حسين، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، والكليب من إخراج بتول عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة برسالة لافتة لـ أحلام وهكذا ردّت عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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